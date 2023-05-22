وزير الاسكان بحكومة الدبيبة يشارك في فعاليات الملتقى الدولي للزلازل والوقاية من أخطارها

ليبيا – شارك وزير الاسكان والتعمير بحكومة تصريف الأعمال أبوبكر الغاوي رفقة وكيل الوزارة لشؤون المناطق المتضررة “عبد المولى المهدي”، في فعاليات الملتقى الدولي للزلازل والوقاية من أخطارها تحت شعار “الحد من الزلازل – حوكمة وإشراف” ، وذلك برعاية رئيس الجمهورية الجزائرية “عبد المجيد تبون”.

وزير الاسكان والتعمير شارك وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للحكومة بدعوة من وزارة السكن والعمران بجمهورية الجزائر.

كما شارك بالملتقى عدد من وزراء الاسكان والتعمير والمرافق من مختلف الدول وخبراء دوليين لاستعراض الظواهر الطبيعية ودراسة الحد من مخاطرها.