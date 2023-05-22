مصادر نيابية: استمرار التجاذبات السياسية حول أجندة اجتماع لجنة 6+6

الوطن| رصد

أكدت مصادر في مجلس النواب استمرار ما وصفته بالتجاذبات السياسية حول أجندة الاجتماع المرتقب والمقبل للجنة 6+6 المشتركة مع مجلس الدولة لوضع القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.

وأوضحت المصادر، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن اللجنة التي ستجتمع اليوم في المغرب بحضور ممثلين للبعثة الأممية، ما زالت بعيدة عن إنجاز ما سمّته توافقاً مشتركاً حول القوانين الانتخابية، مشيرة إلى أن مسألة ترشح العسكريين للانتخابات لم تحسم بعد.

وقالت المصادر إن الخلاف يدور حول مدى أحقية العسكريين ومزدوجي الجنسية في الترشح لهذه الانتخابات، مع الاحتفاظ بوضعهم الوظيفي والجنسية الأجنبية.