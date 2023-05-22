مباحثات ليبية سورية حول تعزيز التعاون في مجالات الإسكان

بحث وزير الإسكان والتعمير في حكومة الوحدة الوطنية، أبوبكر الغاوي، مع وزير الأشغال العامة والإسكان السوري سهيل عبداللطيف، سبل التعاون في مجالات الإسكان، وفتح باب العمل والشراكة بين الجنابين الليبي والسوري.

وحسب بيان وزارة الإسكان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين، جاء ذلك في اجتماع بالجزائر أمس الأحد، بحضور وكيل الوزارة لشؤون المناطق المتضررة عبد المولى اعضومة المهدي.

ودعا الغاوي، الوزير السوري لحضور اجتماع وزراء الإسكان والتعمير العرب والمنتدى الوزاري الخامس للإسكان والتنمية المزمع عقده في العاصمة طرابلس في الفترة بين 19 و21 ديسمبر من العام 2023.