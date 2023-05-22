مستشفى طب وجراحة الأطفال يستضيف الامتحانات السريرية للزمالة العربية

استضاف مستشفى طب وجراحة الأطفال في بنغازي لأول مرة الامتحانات السريرية للزمالة العربية (البورد العربي) في طب الأطفال بالتعاون مع المجلس العربي للتخصصات الصحية.

ويأتي ذلك ضمن استراتيجية وزارة الصحة التي تهدف إلى رفع كفاءة العناصر الطبية والطبية المساعدة من خلال وضع برامج طبية فيالخارج والداخل تواكب التطورات العلمية في المجال الصحي.

وصرح رئيس اللجنة التحضيرية للامتحانات ومدير عام المستشفى السيد خليل الكزة أن: “الامتحانات السريرية تقام لأول مرة في مدينةبنغازي بمشاركة 26 طبيب على مستوى ليبيا.

وأضاف أن استضافة الامتحانات يعد حدث علمي يضاف للكم المعرفي للمستشفى ويزيد من قيمته كمستشفى تعليمي تدريبي ويرفع منمكانته على مستوى الوطن العربي مبينا أن الاستضافة جاءت لتوفير عناء السفر للأطباء الراغبين في نيل درجة الزمالة بسفرهم إلى الدولالعربية

وأوضح الكزة أنه قد تم تشكيل لجنة لمتابعة الامتحانات التحضيرية بعضوية د. صلاح العمروني مساعد مدير عام المستشفى ود. نيروزالغرياني رئيس قسم طب الأطفال ود. نجاة الغزالي عضو لجنة الامتحانات بالإضافة لأعضاء لجنة الاستقبال.