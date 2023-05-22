في حادثة غريبة.. مواطن يحول مدخل عمارة في طرابلس إلى صالة ألعاب إلكترونية

أخبار ليبيا 24

كشفت بلدية طرابلس المركز، اليوم الإثنين، عن قيام مواطن يستولي على مدخل عمارة ويحوله إلى صالة ألعاب إلكترونية.

وكتب المكتب الإعلامي للبلدية: “إن كنت لا تعلم فتلك مصيبة وإن كنت تعلم فالمصيبة أعظم ..من الظواهر التي تحدث والتي لا يصدقها العقل سمعنا فيما سبق عن مواطنين قاموا باستغلال ساحات وميادين وفضاء عام، ولكن أن نجد مواطن آخر يستولي على مدخل عمارة متكونة من أكثر من أربع طوابق ويجعل منه صالة ألعاب إلكترونية”.

ودعا المكتب المواطنين إلى الوقوف بقوة ضد المخالفين والتبليغ عن مثل هذه التصرفات.

وقال المكتب: “وجب أن نقف كلنا يدا واحدة لدعم مؤسساتنا ومخالفة وضبط المخالفين ..من هنا يأتي دور المواطن للتبليغ عن مثل هذه التصرفات غير المسؤولة والتي تستغل المواطن وتستغفل الجهات المسؤولة وتورث للأجيال القادمة ثقافة الغاب والقوي يأكل الضعيف”.

ونشرت البلدية مقطع “ريلز” يظهر تحويل مدخل العمارة إلى صالة ألعاب إلكترونية، وقد كتب عليه إزالة، وذلك بعد تدخل الجهات المسؤولة.