التومي يستمع لعمداء بلديات المنطقة حول المشاكل التي تواجه بعض البلديات

عقد وزير الحكم المحلي بالحكومة منتهية الولاية “بدر الدين التومي”، اجتماعا ضم عددًا من عمداء بلديات المنطقة (الغربية، الشرقية، الجنوبية).

وحضر الاجتماع الأمين العام لمجلس الأعلى للإدارة المحلية “نصر الدين المحتوت”، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية “أيمن بلقاسم”.

واستعرض عمداء البلديات خلال هذا الإجتماع أهم المشاريع المقامة حاليا بالبلديات ضمن خطة عودة الحياة، كما بحث المشاكل والعراقيل والمختنقات الإدارية والمالية التي تعاني منها بعض البلديات والتي حالت دون تقديم الخدمات بالشكل الجيد للمواطنين.

وأكد التومي على حرصه الشديد لتذليل الصعاب على البلديات لتتمكن من مزاولة مهامها بالشكل الجيد.