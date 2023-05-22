النيابة العامة: حبس مسؤول بمصرف التجارة والتنمية

أمر مكتب النائب العام بحبس مسؤول قسم الحسابات الجارية بفرع مصرف التجارة والتنمية الرئيس احتياطيا بتهمة الاستيلاء على اثني عشر مليون وثلاثمائة ألف دينار.

وأكد مكتب النائب العام عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن نائب النيابة في مكتب النائب العام، نهض بمسؤولية تقصِّي واقع الاستيلاء على مال عمومي، مودع في عدة حسابات مصرفية لدى فرع مصرف التجارة والتنمية – الرئيس؛ فجاءت محصِّلة البحث بدليل كافٍ لإثبات فعل الاستيلاء على اثني عشر مليون وثلاثمائة ألف دينار؛ وكذلك صحة نسبة الواقعة إلى مسؤول قسم الحسابات الجارية؛ الذي تعمَّد تسييل صكوك مصدَّقة واردة إلى الفرع لصالح هيئات؛ ومصالح؛ وشركات عامة؛ ثم أدخل القيم المالية المقابلة لها في حلقة تحويلات داخلية أدارها بواسطة ثلاثين حساباً مصرفياً؛ حتى تأتَّى سحب المبلغ المستولى عليه نقداً.

وبين مكتب النائب العام أنه ترتيباً على قيام الأدلة الكافية قِبل المتهم؛ رأى المحقق الأمر بحبسه احتياطياً على ذمة القضية.