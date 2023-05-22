اجتماع رفيع المستوى للجنة العمل الدولية لمناقشة الانتخابات والمصالحة الوطنية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، انطلاق أعمال الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة العمل المنبثقة عن مسار برلين حول القانون الإنساني والدولي وحقوق الإنسان في ليبيا.

ساباديل، أفاد في تدوينة له عبر موقع تويتر أن الاجتماع الذي وصفه برفيع المستوى في طرابلس، يشارك فيه رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، والمبعوث الأممي لدى ليبيا، عبد الله باثيلي، ومن المقرر أن يبحث الحاضرون ملف الانتخابات والمصالحة الوطنية والعمل المدني والمهاجرين.

وفي ختام تدوينة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، أشار إلى أن أعمال الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة العمل المنبثقة عن مسار برلين حول القانون الإنساني والدولي وحقوق الإنسان في ليبيا، ستختتم بإعلان يضمن أن تكون حقوق الإنسان في قلب العملية السياسية في ليبيا، على حد تعبيره.