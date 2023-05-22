“بنغازي الطبي” يجري 118 عملية جراحية خلال الـ3 أيام الأخيرة

أجرى فريق الجراحة العامة “B” في مركز بنغازي الطبي ثلاث عمليات استئصال مرارة وعملية إزالة كيس دهني وعملية ترقيع فتق بالمنظار وعملية فتق.

وقام فريق جراحة التجميل بإجراء عملية تحليل سفلي وعملية ترقيع جلد، كما أجرى فريق الجراحة العامة “C” بإجراء عملية استئصال مرارة بالمنظار وعملية ترقيع فتق بالمنظار وعملية تركيب جهاز جرعات الكيماوي.

كما قام فريق جراحة أمراض النساء بإجراء عملية استئصال ورم ليفي، وفريق جراحة الأوعية الدموية قام بإجراء عملية توسيع أوردة وعملية تركيب جهاز جرعات الكيماوي.

أما قسم عمليات الطوارئ، فقد قام فريق الدكتور عبد الحكيم الشلطامي بإجراء عملية تركيب جهاز قسطرة داخلية، وأجرى الدكتور صالح الحبوني بإجراء عملية استكشافية وعملية إزالة الزائدة.

وقام فريق الدكتور صلاح الطقطوق، بإجراء عمليتي خراج وعملية إزالة الزائدة، بالإضافة إلى إجراء عملية استكشافية وعملية فتق.

أما بالنسبة لعمليات النساء والولادة، فقد تم عمل 49 حالة ولادة قيصرية، و37 حالة ولادة طبيعية، و8 حالات عملية تنظيف، إضافة إلى أخذ 2 عينة من بطانة الرحم.