الارصاد: توضح بشأن تغييرات الحرارة.. وأمطار قادمة أواخر الاسبوع بهذه المناطق

أوضح المركز الوطني للارصاد الجوية في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا، أن يميل الطقس للأعتدال هذا اليوم على معظم مناطق البلاد حيث درجات الحرارة القصوى حول معدلاتها فتتراوح على مناطق الشمال مابين (22-28)مْ، وتسجل على مناطق الجنوب مابين (33-37)مْ.

ووفقا للتقرير تتكاثر السحب هذا اليوم على بعض مناطق الشمال الشرقي مع احتمال سقوط امطار خفيفة على مرتفعات الجبل الأخضر.

وبحسب التقرير تسجل درجات الحرارة ارتفاع من يوم الغد على بعض المناطق الغربية (مناطق الدواخل والجنوب الغربي) مع رياح نشطة أحياناً مثيرة للأتربة.

وأشار التقرير إلى انخفاض درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة مع تكاثر للسحب واحتمال سقوط أمطار على بعض مناطق الشمال الغربي، وسنوافيكم بأي تغيرات في الحالة الجوية خلال نشراتنا القادمة.

والله أعلـــــــــــم.

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