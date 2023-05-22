اليوم.. لجنة 6+6 تستأنف اجتماعاتها في المغرب

تستأنف اللجنة المشتركة لصياغة القوانين الانتخابية 6+6 اجتماعاتها اليوم الأثنين بالمغرب، بحضور ومشاركة فريق فني من البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

وبينت مصادر مطلعة، أن الاجتماعات التي ستعقد اعتبارا من اليوم والتي جاءت بناء على دعوة من السلطات المغربية، لوفدي مجلس النواب والدولة، قد تستمر لعدة أيام، ومن المقرر أن يتم خلالها مناقشة والتصويت على المواد الخلافية في القوانين الانتخابية، للوصول إلى صيغة توافقية لتعرض لاحقا لاعتمادها من قبل المجلسين.

يشار إلى أن اللجنة القانونية المشتركة تشكلت بناء على التعديل الدستوري الثالث عشر، وباشرت اللجنة اجتماعتها في شهر ابريل الماضي ثم عقدت اجتماعها الثاني في بداية شهر مايو الجاري في العاصمة طرابلس، إلا انها تحقق أي تقدم في مناقشة المواد الخلافية في القوانين الانتخابية.