| المنفي يشارك مع باتيلي في مؤتمر فريق العمل الدولي المعني بحقوق الإنسان

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2023/05/22 على الساعة 11:35

: شارك رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع رئيس البعثة الأممية عبد الله باتيلي وممثلين عن الخارجية السويسرية والهولندية، و18 سفيرا ورئيسات للبعثات، في مؤتمر فريق العمل الدولي المعني بحقوق الإنسان المنبثق عن عملية برلين المنعقد بقصر ولي العهد في طرابلس.

وكان المنفى قد طالب خلال القمة العربية التي عقد في السعودية العرب إلى “تبني موقف موحد تجاه الأوضاع في ليبيا وعلى رأسها رحيل كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية عن الأراضي الليبية، ووقف التدخلات السلبية وغير البناءة ودعم المسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة”.

كما طالب المنفي بتوظيف أي حوار لاستكمال تنفيذ خارطة الطريق المنبثقة عن الحوار السياسي تحقيق هدفها إلى تعزيز الشرعية السياسية عبر انتخابات برلمانية ورئاسية والابتعاد عن كل ما من شأنه زيادة الانقسامات في ليبيا.

وتحدث المنفي عن أهمية استكمال الحوار بين جميع الأطراف، مؤكداً عزم المجلس الرئاسي على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نهاية العام الجاري، والمُضي بمشروع المصالحة الوطنية، كما طالب بالابتعاد عن كل ما يتسبب في الانقسامات.