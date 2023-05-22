المنصوري: الهويات المزورة قد تمنع إجراء الانتخابات العام الجاري

الوطن| رصد

قال عضو هيئة صياغة الدستور ضو المنصوري، إن نتائج الانتخابات في ظل عدم معالجة منظومة مصلحة الأحوال المدنية من الأرقام الوطنية المزورة؛ ستكون مشوشة وغير نزيهة.

وأوضح المنصوري في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن عملية معالجة وتنقية منظومة مصلحة الأحوال المدنية من الهويات المزورة؛ تحتاج إلى إطار زمني قد يُستبعد من خلاله إجراء الانتخابات هذا العام؛ إلا في حالة واحدة وهي الإسراع بعملية تنقية منظومة الأرقام الوطنية من الهويات المزورة.

وتابع المنصوري أن مجلس النواب يبحث عن وسائل عديدة لتأجيل موعد إجراء العملية الانتخابية في ليبيا.