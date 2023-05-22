الدبيبة يجتمع مع شكشك ويطالب بدعم خطة الشركة العامة للكهرباء خلال الذروة الصيفية

أخبار ليبيا 24

طالب رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، بضرورة تكاتف الجهود من كافة مؤسسات الدولة لدعم خطة الشركة العامة للكهرباء، خلال الذروة الصيفية.

وبحث الدبيبة، في مقر ديوان المحاسبة بطرابلس، مع رئيس الديوان، خالد شكشك، خطة الشركة العامة للكهرباء خلال فصل الصيف، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، عادل جمعة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة، إن الدبيبة شدد، خلال الاجتماع، على ضرورة تكاتف الجهود من كافة مؤسسات الدولة لدعم خطة الشركة العامة للكهرباء خلال الذروة الصيفية بعد نجاحها في مواجهة الذروة الشتوية.

وأضاف المكتب، أن شكشك عبّر عن تقديره لجهود شركة الكهرباء خلال فصل الشتاء، مشيدًا بالتعاون بين مؤسسات الدولة لدعم ملفات الكهرباء والنفط والمياه.

وقال المكتب، إن الدبيبة وشكشك تطرقا خلال الاجتماع إلى الأضرار التي تتعرض لها شبكة الكهرباء والمشروعات المستهدفة لزيادة الإنتاج، ومراجعة كافة الإجراءات التعاقدية في مجال إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية.