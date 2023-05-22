المنقوش تؤكد الحاجة للحفاظ على الوحدة الوطنية في ليبيا

أكدت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش الحاجة الملحة إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية ولم شمل كافة أبناء ليبيا.

جاء ذلك خلال مشاركة المنقوش في فعاليات مؤتمر النساء في الخطوط الأمامية بنسخته السادسة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي تنظمه مؤسسة “مي شدياق” المنعقد في الأردن.

واستعرضت المنقوش تطورات الواقع السياسي الذي تشهده ليبيا كما تطرقت إلى التحديات التي تواجه المرأة العربية مع تطور وسائل الإعلام والتواصل حيث نوهت بأن مشكلة التنمر والإساءة بدأت تتحول إلى ظاهرة خطيرة تُحجم العمل والجهد الذي تقوم به المرأة العاملة.

وأشارت إلى تجربتها الشخصية كأول إمراة تتولى حقيبة وزارة الخارجية بليبيا في وقت حساس ومواجهة تحديات كبيرة تواجه المرأة التي تشغل منصباً قيادياً على الرغم من تجردها من أي انتماء سياسي.

وشارك في المؤتمر رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة والأميرتين بسمة بنت علي، دينا مرعد والعديد من الشخصيات البارزة في المجالات السياسية والدبلوماسية والإعلامية والاقتصادية.