مسؤولة أممية تكشف عن ارسال فريق لتقييم احتياجات ليبيا للعملية الانتخابية

ليبيا – التقى مندوب ليبيا بالأمم المتحدة الطاهر السني أمس السبت روزميري ديكارلو وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية.

اللقاء تناول وفقاً لتغريدة نشرها السني على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، آخر تطورات المسار السياسي في ليبيا وعمل البعثة الأممية وكذلك الأوضاع التي تشهدها دول الجوار وتأثيراتها على المشهد بالأخص الأحداث الأخيرة في السودان.

وأكدت ديكارلو حرص الأمم المتحدة على دعم كافة الجهود من أجل استقرار ليبيا وايجاد توافق حول القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية.

ونوّهت إلى ارسال فريق تقييم الاحتياجات الأممية الى ليبيا والخاصة بالانتخابات مطلع الشهر القادم للوقوف على الاستعدادات الجارية وسُبل دعم اللجنة العليا للانتخابات والحكومة والمؤسسات المعنية من أجل انجاح العملية الانتخابية في البلاد.