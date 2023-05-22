الشيباني: ملتقيات المصالحة الوطنية أصبحت لا تفضي إلى شيء 

الوطن| رصد

قال عضو مجلس النواب، جاب الله الشيباني، إن ملتقيات المصالحة الوطنية الرسمية أصبحت ضربا من ضروب المتاجرة التي لا تفضي إلى شيء.

وأضاف في منشور له عبر الفيسبوك، أن الليبيون على الصعيد الاجتماعي تكاد تختفي بينهم عدم قبول بعضهم البعض، لافتا إلى أن العلاقة بين المناطق والمدن والقبائل تحسنت إلى حد كبير رغم ما تختلج به النفوس المكلومة من حسرة وجروح غائرة نسأل الله أن تندمل عبر الزمن وعند الله تلتقي الخصوم.

وقال: “إن من أفلت من عقاب الدنيا لن يفلت من عقاب الأخرة”، لافتا إلى أنه “يظل للحكومات دور كبير في تعزيز التقارب بإرضاء المتضررين بجبر ضررهم وتعويضهم واعمار مدنهم وقراهم”.

وختم منشوره أن الخلاف الحقيقي والمعرقل هو الذي بين السياسيين على السلطة والثروة و ربما السلاح، ويحتاج إلى مصالحة وطنية سياسية ويكون الحكماء والعقلاء هم الوسطاء بين الأطراف المتصارعة.