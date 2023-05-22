المنقوش: واجهتُ تحديات كبيرة في منصبي رغم تجردي من أي انتماء سياسي

شاركت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة نجلاء المنقوش في فعاليات مؤتمر “النساء في الخطوط الأمامية Women on the Front “lines بنسخته السادسة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي تنظمه مؤسسة “مي شدياق” المنعقد في الأردن، بحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة و الأميرة بسمة بنت علي والأميرة دينا مرعد والعديد من الشخصيات البارزة في المجالات السياسية والدبلوماسية والإعلامية والاقتصادية.

وشاركت خلال أعمال المؤتمر حيث أشارت في كلمتها إلى تطورات الواقع السياسي الذي تشهده ليبيا، والحاجة الملحة إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية ولم شمل كافة أبنائها.

كما أشارت إلى تجربتها الشخصية كأول إمراة تتولى حقيبة وزارة الخارجية بليبيا في وقت حساس ومواجهة تحديات كبيرة تواجه المرأة التي تشغل منصباً قيادياً على الرغم من تجردها من أي انتماء سياسي، وفق قولها.

كما تطرقت إلى التحديات التي تواجه المرأة العربية مع تطور وسائل الإعلام والتواصل حيث نوهت بأن مشكلة التنمر والإساءة بدأت تتحول إلى ظاهرة خطيرة تُحجم العمل والجهد الذي تقوم به المرأة العاملة.

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