الأرصاد تتوقع سقوط أمطار على مرتفعات الجبل الأخضر

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، سقوط أمطار خفيفة على مرتفعات الجبل الأخضر، مشيرًا إلى أن الطقس يميل للاعتدال هذا اليوم على معظم مناطق ليبيا.

وذكر المركز، أن درجات الحرارة القصوى تتراوح على مناطق الشمال ما بين 22 و28 وتسجل على مناطق الجنوب ما بين 33 و37 مئوية.

وقال المركز، إن السحب تتكاثر هذا اليوم على بعض مناطق الشمال الشرقي، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على مرتفعات الجبل الأخضر.

وأضاف، أن درجات الحرارة تسجل ارتفاع من يوم الغد على بعض المناطق الغربية (مناطق الدواخل والجنوب الغربي) مع رياح نشطة أحيانًا مثيرة للأتربة.

وأشار إلى أن من المتوقع انخفاض درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة مع تكاثر للسحب وسقوط أمطار على بعض مناطق الشمال الغربي.