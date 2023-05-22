في المغرب.. انطلاق اجتماعات لجنة 6+6 لإنجاز قوانين الانتخابات

انطلقت، اليوم الأثنين ببوزنيقة المغربية، أعمال اجتماع اللجنة المشتركة (6+6) المكلفة بصياغة القوانين الانتخابية والمؤلفة من أعضاء من مجلسي النواب والدولة.

ومن المقرر أن يتم خلال الاجتماعات مناقشة والتصويت على المواد الخلافية في القوانين الانتخابية، للوصول إلى صيغة توافقية لتعرض لاحقا لاعتمادها من قبل المجلسين.

يشار إلى أن اللجنة القانونية المشتركة تشكلت بناء على التعديل الدستوري الثالث عشر، وباشرت اللجنة اجتماعتها في شهر أبريل الماضي ثم عقدت اجتماعها الثاني في بداية شهر مايو الجاري في العاصمة طرابلس، إلا أنها لم تحقق أي تقدم في مناقشة المواد الخلافية في القوانين الانتخابية.

وتعقد الآمال على خروج الاجتماعات التشاورية التي تتواصل لأسبوع بقوانين انتخابية كفيلة بتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية وفق خارطة الطريق الأممية، التي أعلن عنها المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي.

ويأتي اجتماع بوزنيقة كامتداد لسلسلة لقاءات احتضنها المغرب جمعت مختلف الأطراف الليبية وأسفرت عن توقيع اتفاق الصخيرات (2015)، والاتفاق بين رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة، خالد المشري في أكتوبر 2022 على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية.