وزيرة الخارجية الليبية تشارك بمؤتمر “النساء في الخطوط الأمامية” بالأردن

شاركت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، اليوم الإثنين، في مؤتمر “النساء في الخطوط الأمامية”، بنسخته السادسة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنعقد في الأردن، والذي تنظمه مؤسسة مي شدياق.

وحضر المؤتمر رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة والأميرة بسمة بنت علي والأميرة دينا مرعد، إضافة إلى عديد الشخصيات البارزة في المجالات السياسية والدبلوماسية والإعلامية والاقتصادية.

وحسب بيان وزارة الخارجية، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحدثت المنقوش عن تطورات الواقع السياسي الذي تشهده ليبيا، والحاجة الملحة إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية ولم شمل أبنائها.

وأشارت المنقوش إلى تجربتها الشخصية كأول امرأة تتولى حقيبة وزارة الخارجية في ليبيا، والتحديات الكبيرة التي تواجه المرأة التي تشغل منصبا قياديا على الرغم من تجردها من أي انتماء سياسي.

وتطرقت إلى التحديات التي تواجه المرأة العربية مع تطور وسائل الإعلام والتواصل حيث نوهت بأن مشكلة التنمر والإساءة بدأت تتحول إلى ظاهرة خطيرة تُحجم العمل والجهد الذي تقوم به المرأة العاملة.