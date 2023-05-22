مجلس النواب الأردني: ندعم الوصول لحل دائم يتوافق عليه الشعب الليبي

أكد رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي خلال لقائه وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش أن الموقف الأردني واضح بالوقوف مع ليبيا وشعبها ومصالحها الوطنية والوصول لحل دائم يتوافق عليه الشعب الليبي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أن اللقاء الذي جرى في العاصمة الأردنية عمان بحث اليوم الأثنين العديد من مجالات التعاون بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين، كما أعربا عن اعتزازهما وتقديرهما للعلاقات الأخوية.

وثمنت الوزيرة الدور الأردني الداعم لاستقرار ليبيا والوصول إلى إجراء الانتخابات الوطنية، والتأكيد على دعم الجهود العربية الرامية إلى وقف نهائي لإطلاق النار بالسودان، وتطابق مواقف البلدين إزاء القضايا العربية المشتركة.