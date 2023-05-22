العامة للكهرباء: توفير مستلزمات الشبكة الكهربائية في 7 مناطق بالبلاد

ليبيا- أكدت الشركة العامة للكهرباء استمرار جهودها لتوفير كافة الاحتياجات الضرورية للتقسيمات الإدارية التابعة لها.

بيان صحفي صدر عن الرشكة طالعته صحيفة المرصد بين أن الشركة ساعية لمعالجة كافة الاختناقات في بعض المناطق نتيجة للتزايد المستمر في الطلب على الطاقة الكهربائية كاشفة عن الاستمرار تباعا في نقل المعدات والمستلزمات الخاصة بمكونات شبكة التوزيع من مخازن لهذه التقسيمات.

وأوضح البيان إن هذه التقسيمات تقع في مناطق الجبل الأخضر ودرنة وبنغازي والكفرة وزليتن وترهونة وطرابلس على أن يستمر العمل على نقل المعدات والمستلزمات الضرورية وحسب الاحتياجات المناطقية وآلية العمل المتبعة بهذا الخصوص لتغطي كامل البلاد.