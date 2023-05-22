المنقوش تشارك في الأردن بمؤتمر النساء في الخطوط الأمامية وتتحدث عن تجربتها

الوطن| رصد

شاركت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة منتهية الولاية، نجلاء المنقوش، في فعاليات مؤتمر “النساء في الخطوط الأمامية Women on the Front “lines بنسخته السادسة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي تنظمه مؤسسة “مي شدياق” المنعقد في الأردن.

وحضر الاجتماع رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة وسمو الأميرة بسمة بنت علي وسمو الأميرة دينا مرعد والعديد من الشخصيات البارزة في المجالات السياسية والدبلوماسية والإعلامية والاقتصادية.

وشاركت المنقوش خلال أعمال المؤتمر حيث أشارت في كلمتها إلى تطورات الواقع السياسي الذي تشهده ليبيا، والحاجة الملحة إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية ولم شمل كافة أبنائها.

ولفتت خلال حديثها لتجربتها الشخصية كأول إمراة تتولى حقيبة وزارة الخارجية بليبيا في وقت حساس ومواجهة تحديات كبيرة تواجه المرأة التي تشغل منصباً قيادياً على الرغم من تجردها من أي انتماء سياسي.

كما تطرقت المنقوش إلى التحديات التي تواجه المرأة العربية مع تطور وسائل الإعلام والتواصل حيث نوهت بأن مشكلة التنمر والإساءة بدأت تتحول إلى ظاهرة خطيرة تُحجم العمل والجهد الذي تقوم به المرأة العاملة.