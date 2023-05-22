مباحثات ليبية أردنية حبل سبل دعم الاستقرار في ليبيا

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش والوفد المرافق لها الاثنين، برئيس مجلس النواب الأردني أحمدالصفدي.

وناقش اللقاء العديد من مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين بما يخدم مصالح الشعبين، كما أعربا عن اعتزازهم وتقديرهم للعلاقات الأخوية.

وأكد رئيس مجلس النواب أن الموقف الأردني واضح بالوقوف مع ليبيا وشعبها ومصالحها الوطنية والوصول لحل دائم يتوافق عليه الشعب الليبي.

وثمنت المنقوش الدور الأردني الداعم لاستقرار ليبيا والوصول إلى إجراء الانتخابات الوطنية، والتأكيد على دعم الجهود العربية الرامية إلى وقف نهائي لإطلاق النار بالسودان، وتطابق مواقف البلدين إزاء القضايا العربية المشتركة.