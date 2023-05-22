الفار: سنردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المنطقة الغربية

شارك آمر ما تسمى بـ«قوة الإسناد الأولى الزاوية» محمد بحرون الملقب بـ«الفار»، والمطلوب لدى النائب العام على خلفية قضايا إرهاب، في حفل تخرج الدفعة الأولى لجهاز مكافحة التهديدات الأمنية بصبراتة.

وقال الفار، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” سعدت بمشاركة جنودنا الأوفياء في حفل تخرج الدفعة الأولى لجهاز مكافحة التهديدات الأمنية بمدينتا الحبيبة صبراتة”، على حد تعبيره.

وأضاف الفار، أنه تم خلال الحفل التشديد على فرض الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة، وحفزنا الخريجين في المهام الموكلة إليهم في قادم الأيام لفرض القانون”، وفقا لتعبيره.

وحث الفار، الخريجين على المشاركة في وضع الخطة الأمنية التي ستنطلق بالمنطقة الغربية لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن، على زعمه