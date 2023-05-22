شرطة بنينا تضبط تشكيلًا عصابيًا يمتهن سرقة السيارات من عدة مدن

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كشفت مديرية أمن بنغازي أن “مركز شرطة بنينا” يكشف تفاصيل القبض على تشكيل عصابي يمتهن سرقة المركبات من مدينة درنة والبيضاء وبنغازي ويضبط مركبتين مسروقتين.

وأضافت المديرية أن معلومات وردت لأعضاء التحريات بمركز شرطة بنينا عن إحدى المركبات المسروقة وتجوالها داخل الاختصاص وعلى الفور أصدر رئيس المركز العميد عبدالله حزاز تعليماته بالبحث والتحري وضبط المركبة المطلوبة.

وأوضحت المديرية أن أعضاء التحريات تمكنوا من ضبط إحدى المركبات المسروقة نوع مازدا 323 اللون أخضر وعلى متنها أحد الأشخاص وتم الانتقال به إلى المركز .

وذكرت المديرية أنه عند الاستدلال معه أفاد أنهم تشكيل عصابي متكون من ثلاثة أشخاص اثنان من مدينة بنغازي والشخص الثالث من مدينة درنة.

وأفادت مديرية الأمن أن المتتهم اعترف بعدة سرقات من مدينة بنغازي، والبيضاء، ودرنة وتم التعميم على مركبة أخرى من نفس النوع وبالتعاون مع مركز شرطة بوعطني تم ضبطها وتسليمها إلى مركز شرطة بنينا.

وأشارت مديرية أمن بنغازي إلى أنه تمت إحالة الأشخاص الموقوفين إلى النيابة العامة التي أمرت بإيداعهم بمؤسسة الإصلاح والتأهيل.