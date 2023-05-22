مصدر مصري: الأيام الماضية شهدت تطورات إيجابية على صعيد العلاقات بين القاهرة وحكومة الدبيبة

قال مصدر مصري مطلع على أعمال “اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة الملف الليبي”، إن الأيام الماضية شهدت تطورات إيجابية على صعيد العلاقات بين القاهرة وحكومة الوحدة الوطنية “الحكومة المنتهية” برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مرجعاً ذلك إلى التقارب المصري التركي الأخير.

المصدر أوضح في تصريح لموقع “العربي الجديد”، أن الفترة الأخيرة شهدت اتصالات بين القاهرة وممثلين للدبيبة، بينهم أطراف عسكرية وأمنية، انتهت بإرسال مصر وفد أمني رفيع المستوى إلى غرب ليبيا، بالتزامن مع الوفد الذي زار شرق البلاد، حيث التقى الوفد بعدد من المسؤولين هناك، بينهم وزير الداخلية عماد الطرابلسي.