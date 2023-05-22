أمن طرابلس: القبض على موظف امتهن سرقة معدات من جهة عمله

أعلنت مديرية أمن طرابلس اليوم الأثنين القبض على موظف امتهن سرقة معدات من جهة عمله.

وبين المكتب الإعلامي لمديرية أمن طرابلس أن مكتب التحري بالإدارة العامة للدعم المركزي أحال إلى مكتب البحث الجنائي طرابلس المتهم (ف) بعد أن تم ضبطه على متن سيارة نوع هونداي اكسنت بداخلها معدات سرقها من داخل مقر عمله الكائن بمنطقة الفلاح.

وأشارت مديرية أمن طرابلس إلى أن المسروقات هي عدد (3) أبواب بي في سي، و شباك المونيوم لونه رصاصي وحوض وخرطوم مياه، شطافة وإطار عربة يدوية وقطع لد مخفي خاصة بالجبس ومحول كهربائي وعدد (2) ما نيليات أبواب.

واعترف المتهم بارتكابه لواقعة السرقة مستغلا فرصة عمله كمشرف مبينا أنها ليست المرة الأولى حيث كان يقوم بعمليات السرقة رفقة شخصين آخرين تمكن أعضاء التحري بمكتب البحث الجنائي من القبض عليهما، وأحيل المتهمين لمركز شرطة طريق المطار رفقة المبرزات الجرمية والسيارة المستعملة في الواقعة.