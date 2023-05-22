ضبط شخص في حالة سكر وبحوزته قنـبلة يدوية

أفادت مديرية أمن بنغازي عن تمكن دوريات قسم البحث الجنائي بشارع مُستشفى الجلاء م ن ضبط شخص في حالة سكر ظاهر وبحوزته مادة الحشيش المخدرة وسلاح ناري وقنبلة يدوية.

وفي اطار الخطة الموضوعة من قبل السيد رئيس قسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغازي لواء سليمان بوشيبة لضبط المطلوبين والخارجين عن القانون وتكون الخُطة بتجوال دوريات الأمن غير الظاهر وانتشارها بالمدينة .

وأثناء تجوال الدوريات بشارع الجلاء تم مشاهدة أحد الأشخاص على متن مركبة آلية نوع أوبل في حالة سُكر ظاهر ويقوم بمضايقة سكان المنطقة والمارة .

وعلى الفور تم التعامل معه وضبطه وبتفتيشه إحترازيا ضُبط بحوزته قطعة من مادة الحشيش(ربع قورزة) وقطع أخرى متعددة الأحجام وعدد 8أقراص من حبوب الهلوسة نوع بترل وقنينة سعة نصف لتر تحتوي على خمرة محلية الصنع وسلاح ناري نوع خرطوش وقنبلة يدوية وسلاح أبيض واثبات هوية بإسم ع.ح.م من مواليد 1997 .

وبالتعميم عليه أتضح صدور حكم بحقه بالسجن غيابياً ومطلوب لدى جهاز الشرطة القضائية وتم إحالته إلى جهات الإختصاص…