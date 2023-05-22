بعد وفاة طفل إثر هجوم كلاب..طبي سبها يؤكد توفر مصل “عضة الكلب”

أخبارليبيا24

أكدت الناطق باسم مركز سبها الطبي حليمة الماهري، اليوم الإثنين، أن المركز يملك مصل عضة الكلب.

وأوضحت الماهري لـ”أخبارليبيا24″ أن مصل عضة الكلب توفر بشكل منتظم منذ فترة بعد أن تكررت حالات عضة الكلب.

ونبهت الناطق باسم مركز سبها الطبي سكان المدن والقرى إلى ضرورة الانتباه لأكوام القمامة والمزارع النائية والتي تكثر فيها الكلاب المسعورة.

وشددت الماهري على الجهات المحلية بضرورة متابعة ملف الكلاب المسعورة ومعالجته بشكل يُبْعد أذيتها عن الناس وخاصة الأطفال.

وكانت الناطق باسم المركز الطبي أكدت أن المركز استقبل أمس الأحد طفلا في الثالثة من عمره، كان قد تعرض لإصابات خطيرة إثر هجوم كلاب مسعورة عليه في إحدى المزارع القريبة من بلدة قيرة بوادي الشاطئ، وبعد ساعات من فقده وجده والده بين الكلاب التي كانت تنهش جسده.

وأوضحت الماهري أن الفرق الطبية داخل مركز سبها الطبي حاولت إنقاذ الطفل، ولكن جميع المحاولات باءت بالفشل، بسبب الإصابات البليغة والنزيف الحاد الذي تعرض له الطفل لساعات طويلة قبل وصوله للمركز، مشيرة إلى أن الحالة وصلت في وضع متدهور للغاية.