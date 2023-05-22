الشرطة السياحية تضبط شخصًا عرض قطعة أثرية للبيع

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أكد جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار ضبط شخص قام بعرض قطعة أثرية على منصات التواصل الاجتماعي لغرض البيع.

وأوضح الجهاز أن معلومات وردت بخصوص عرض القطعة الأثرية وبناء على هذه المعلومات أصدر رئيس جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار تعليماته إلى رئيس فرع الجهاز الجبل الأخضر باتخاذ الإجراءات القانونية والتحقق من صحة ما نشر.

وأضاف الجهاو أنه على الفور باشرت وحدة التحقيق والتحري بتكليف من رئيس الفرع بمتابعة القضية.

وأشار جهاز الشرطة السياحية إلى أنه ومن خلال التحري وجمع الاستدلالات ومتابعة الشخص الذي بحوزته القطعة الأثرية تمكن أعضاء الوحدة من ضبطه وبحوزته القطعة الأثرية.

وأفادن الجهاز أنه تمت إحالته إلى نيابة النظام العام “القبة “بناء على أمر الضبط والإحضار الصادر منها وتم استرجاع القطعة الاثرية.