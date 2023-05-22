وزير المالية يعلن موعد تطبيق جدول المرتبات الموحد للموظفين

أكد وزير المالية خالد المبروك خلال لقائه وزيرة العدل حليمة إبراهيم عبد الرحمن أن جدول المرتبات الموحد الخاص بالموظفين سيطبق مع مرتبات الشهر الجاري.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة العدل أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة المالية بالعاصمة طرابلس مناقشة ومتابعة التزامات وزارة العدل للعاملين بالقطاع العدلي وما قامت به الحكومة بدفع كل الفروقات المتراكمة لكل الأعضاء ومناقشة التسويات والتأمين الصحي لكل أعضاء الهيئات القضائية والموظفين والجهات التابعة.

وأعربت وزيرة العدل عن امتنان أعضاء وزارة العدل على ما قامت به حكومة الوحدة الوطنية بدعم الخطط الكفيلة بإنجاز استراتيجية تطوير العمل المعتمدة لعمل قطاع العدل خلال الخطة السنوية وتجهيز التقرير النصف السنوي لما تم إنجازه والعمل على البدء في خطة النصف الثاني، والنصف الأول الذى شمل العمل على أكثر من 360 مرفق من المرافق التابعة للوزارة من محاكم ونيابات والعمل على تطوير مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق ودعم مركز الخبرة القضائية والاهتمام بجانب الدعم الاجتماعي والصحي لمؤسسات الإصلاح والتأهيل وتطوير مراكز التدريب فيها وتوفير وسائل تدعم تحقيق حقوق الانسان وتطويرها داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل.