وزير الداخلية يبحث مكافحة الهجرة غير الشرعية وضبط المهاجرين

بحث وزير الداخلية المكلف لواء “عماد مصطفى الطرابلسي” مع رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية عقيد “محمد الخوجة” سير العمل داخل الجهاز في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وضبط المهاجرين ؛ بالإضافة إلى مناقشة الأعمال التي نفذها الجهاز خلال الفترة الماضية من عمليات ترحيل طوعي للمهاجرين وتنفيذ عدة مشاريع لتحسين مستوى الاداء بكافة فرع الجهاز.

وتطرق الاجتماع الذي عقد اليوم الإثنين إلى مناقشة الصعوبات التي تواجه الجهاز وتذليل الصعاب أمام المهاجرين غير الشرعيين داخل مراكز الايواء وتهيئة الضروف الصحية والمعيشة لهم خاصة من فئة المستضعفين، لحين وضع الترتيبات لترحيلهم إلى بلدانهم طواعيةً.