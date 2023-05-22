سفيرة حقوق الإنسان الهولندية تزور المقابر الجماعية في ترهونة

زارت سفيرة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية في هولندا، بهية تهذيب المقابر الجماعية في ترهونة.

وبين سفير هولندا لدى ليبيا في سلسلة تغريدات له بموقع “تويتر” أن سفيرة تأثرت بعمق بالأعمال الوحشية المروعة، وشددت على أهمية كشف الحقيقة، والسعي إلى المصالحة ، وإقامة العدل.

وأعربت السفارة الهولندية عن خالص امتناننا لجمعية ضحايا ترهونة على شجاعتهم في مشاركة تجاربهم واحتياجاتهم الشخصية مؤكدة أن مطالبتهم بكشف الحقيقة بشأن مصير أحبائهم هو حق لهم بلا شك. .

وقالت السفارة الهولندية “نحن ندعو إلى العدالة والتشافي” كما نشيد بالجهود التي تبذلها الكيانات الليبية بما في ذلك لجنة المقابر الجماعية والأطباء الشرعيين.

كما التقت سفيرة حقوق الإنسان رئيس مركز الخبرة والبحوث القضائية خالد دياب ورئيس اللجنة الفنية الدائمة للمقابر الجماعية والهجرة إلياس الحمروني في المقر الرئيسي للجنة بمنطقة بوسليم بإشراف النائب العام.

ودعت السفارة الهولندية الكيانات الليبية إلى تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي واللجنة الدولية للمفقودين ومتابعة التقدم المحرز حتى الآن.