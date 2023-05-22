طرابلس.. القبض على موظف امتهن سرق معدات من جهة عمله

أحال مكتب التحري بالإدارة العامة للدعم المركزي الى مكتب البحث الجنائي طرابلس المتهم (ف) بعد ان تم ضبطه على متن السيارة نوع هونداي اكسنت بداخلها عدد (3) أبواب بي في سي ، و شباك المونيوم لونه رصاصي و حوض و خرطوم مياه ، شطافة و اطار عربة يدوية و عدد 8 قطع لد مخفي خاصة بالجبس و محول كهربائي وعدد (2) ما نيليات أبواب قام بسرقتها من داخل مقر عمله الكائن بمنطقة الفلاح .

و بالتحقيق معه اعترف بارتكابه للواقعة السرقة مستغلا فرصة عمله داخل مقر الجهاز كمشرف و انها ليست السرقة الوحيدة مستغلا وجوده و سيارة الجهاز لنقل المسروقات رفقة شخصين اخرين اللذين تمكن أعضاء التحري بمكتب البحث الجنائي من القبض عليهما.

و احيل المتهمين لمركز شرطة طريق المطار رفقة المبرزات الجرمية و السيارة المستعملة في الواقعة.