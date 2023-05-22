بلدية سرت: حصر التعديات على أملاك الدولة

عقدت لجنة حصر التعديات على أملاك الدولة ببلدية سرت اجتماعا وحصرت التعديات لإحالتها إلى النيابة العامة.

وبين مدير إدارة الإعلام بلدية سرت محمد الاميل أن كافة التعديات على خطوط الغاز والنهر الصناعي والسكك الحديدية تم إحالتها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءت الفورية حيالها حسب تعليمات النائب العام.

وبين الأميل أن اللجنة ناقشت ملف التعديات على محطة عرب سات، وموقع مبنى التسجيل العقاري سرت، والموقع الصحي بمحلة الرباط بالمدينة وسوق الخضار، والسلخانة، وتتفق على إحالة الإجراءت بعد التأكد من سلامتها للنيابة العامة سرت.

وترأس الاجتماع عميد بلدية سرت رئيس اللجنة مختار المعداني بحضور أعضائها وفق قرار المجلس مدراء التسجيل العقاري ومكتب أملاك الدولة والحرس البلدي والشرطة الزراعية والإسكان والمرافق ومصلحة الطرق والجسور والتخطيط العمراني وشركة خدمات النظافة العامة ومدير الإدارة القانونية بالبلدية مقرر اللجنة ومختار محلة الرباط.