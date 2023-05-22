بعد تزكيته من عدد من النواب ويحظى بعلاقات واسعة.. مصادر سياسية تكشف المرشح لرئاسة الحكومة القادمة!

قال مصدر سياسي، إنّ عددا من النواب الليبيين، وقعوا على عريضة لتزكية المرشح الرئاسي السابق، عبد الحكيم بعيو، رئيسا للحكومة الليبية المقبلة.

وأوضحت وكالة «سبوتنيك» الروسية إنّ النواب منحوا تزكيتهم عبد الحكيم بعيو، وهو من مواليد طرابلس ومحل إقامته طرابلس ليكون رئيساً للحكومة الجديدة التي ستشرف على تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة في البلاد.

وتابعت الوكالة أنّ إجراء انتخابات في البلاد لا يمكن أن يتم في ظل وجود حكومتين، وأنّ الحكومة الجديدة المحتملة ستعمل على تنظيم الانتخابات المقبلة في غضون 16 شهرا.

ونقلت الوكالة عن مصدر سياسي أنّ الحكومة الجديدة ستكون حكومة مصغرة مدتها 16 شهراً وعدد حقائبها 9 حقائب وزارية هدفها الرئيسي هو التهيئة والإشراف على تنظيم العملية الانتخابية القادمة بالبلاد.

وأشارت الوكالة إلى أنّ بعيو أجرى مشاورات مع أطراف في مجلس النواب وعدد من الأحزاب والشخصيات لوضع رؤية واضحة لعمل الحكومة الجديدة.

وتابعت الوكالة أنّ النواب أكدوا أنّهم يريدون شخصية ليبية لرئاسة الحكومة الجديدة، تستطيع العمل والتحرك بكل أريحية في كامل المدن والمناطق الليبية في الجنوب والغرب والشرق.

وذكرت الوكالة أنّ بعيو لديه اتصالات مع جميع الأطراف بما فيها القيادة العسكرية في شرق ليبيا، موضحة أنّ القيادة العسكرية في الشرق ستكون جزء كبيرا من الحل وليست المشكلة.

وبحسب المصدر الذي نقلت عنه الوكالة، فإنّ بعيو لن يرشح نفسه في الانتخابات المقبلة، باعتبار أنّه سيكون رئيسا للحكومة الجديدة التي ستشرف على العملية الانتخابية.

وصوّت مجلس النواب في جلسته الأخيرة على إيقاف رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا، وإحالته للتحقيق، وكلّف وزير ماليته أسامة حماد، بتسيير مهام رئاسة الحكومة.