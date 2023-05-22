حماد يؤكد أن الحكومة ستتبنى سياسات تهدف الى جمع شتات الوطن

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أكد رئيس الحكومة الليبية – المكلف – أسامة حماد اليوم الإثنين أن الحكومة ستتبنى سياسات تهدف الى جمع شتات الوطن.

تعهد خلال كلمته في اجتماع مجلس الوزراء بالحكومة الليبية بمدينة بنغازي أن الحكومة ستعمل على تقديم الخدمات العاجلة والضرورية.

وطالب رئيس الحكومة الليبية ، بتضافر الجهود من قبل وزراء حكومته للخروج بالبلاد من الأزمات الراهنة.

و بحث الاجتماع عددًا من النقاط المدرجة على جدول أعمال المجلس من بينها مناقشة الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى مناقشة الوضع المالي للوزارات التابعة للحكومة وسبل حلحلة الإشكاليات والعوائق امام تقديم خدماتها للمواطنين.