وزارة الداخلية تبحث الترتيبات الأمنية بالمنطقة الغربية

بحثت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الأثنين الترتيبات الأمنية بالمنطقة الغربية بليبيا. جاء ذلك خلال اجتماع وزير الداخلية المكلف لواء عماد الطرابلسي مع رئيس جهاز المباحث الجنائية ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية ومدير أمن طرابلس ومدير إدارة الشؤون القانونية ورئيس مكتب الشؤون السرية بمكتب الوزير. وتناول الاجتماع مناقشة الترتيبات الأمنية لتأمين المنطقة الغربية وآلية التعاون والتنسيق بين كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية بما يضمن تعزيز الأمن وفرض السيطرة الأمنية داخل المناطق الغربية. كما استعرض الاجتماع الوضع الأمني داخل المنطقة الغربية والتدابير والخطط الأمنية للمحافظة على أمن واستقرار وسلامة المواطنين وتعزيز التواجد الأمني بما يضمن تحقيق مستهدفات الخطة الأمنية.

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