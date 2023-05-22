المنفي يستنكر الاعتداء ضد نشطاء المجتمع المدني والسياسيون والصحافيون

أخبارليبيا24

استنكر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الإثنين، أي اعتداء أو اختطاف أو إخفاء قسري أو احتجاز ‏تعسفي ضد نشطاء المجتمع المدني والسياسيون والصحافيون.

وأكد المنفي – خلال ترأس الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة العمل المنبثقة عن مسار برلين حول القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان – أن الرئاسي يدعم حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني والسياسيون والصحافيون.

وأشار رئيس المجلس الرئاسي خلال كلمته إلى أن قيم الدين الإسلامي والتقاليد الراسخة في المجتمع تعلي من قيم حقوق الإنسان.

وذكر المنفي بحق ما يناهز على ثلاثة ملايين ناخب، تم تسجيلهم للإدلاء بأصواتهم في انتخابات حرة وشفافة.

وترأس رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، والنائبان بالمجلس،موسى الكوني وعبد الله اللافي، صباح اليوم الإثنين بطرابلس، الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة العمل المنبثقة عن مسار برلين حول القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. وشارك في الاجتماع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الممثل الخاص للأمين العام، عبد الله باتيلي، ورؤساء مجموعة العمل المشاركين ممثلين عن الدول الأعضاء في عملية برلين من أجل ليبيا، ممثلة بنائب وزير الخارجية السويسري سايمون جيسبولر، وسفير حقوق الإنسان في مملكة هولندا بهية تهذيب لي، وحضر اللقاء وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، حليمة البوسيفي، وعدد من السفراء المعتمدين لدى ليبيا والممثلون للدول الأعضاء في مختلف مسارات مؤتمر برلين. وخُصص اجتماع المجموعة التي تضم في رئاستها هولندا وسويسرا والبعثة الأممية، لدراسة سُبل إحترام حقوق الإنسان في حرية التعبير، والمشاركة السياسية ‏إلى جانب الحقوق الأساسية الأخرى وعلى رأسها الوصول إلى الخدمات، لتحقيق مستقبل مزدهر، وتعايش سلمي في البلاد، والخطوات المقبلة لإنجاح المصالحة وإجراء الانتخابات.