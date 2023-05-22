“العابد” يصل القاهرة للمشاركة في أعمال الدورة الـ49 لمؤتمر العمل العربي

وصل وزير العمل والتأهيل بحكومة الدبيبة المنتهية “علي العابد”، مساء أمس الأحد، إلى العاصمة المصرية القاهرة، للمشاركة في مؤتمر العمل العربي..

ويرأس الوزير وفد ليبيا المشارك في أعمال الدورة الـ49 لمؤتمر العمل العربي، الذي تنظمه منظمة العمل العربية خلال الفترة من 22 إلى 29 مايو الجاري بمشاركة وزراء العمل العرب.

ووفق بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك»، أفاد بأن مدير عام منظمة العمل العربية فائز المطيري كان في استقبال وزير العمل والتأهيل والوفد المرافق لدى وصوله القاهرة.