برلماني يكشف تفاصيل تحركات تشكيل حكومة جديدة بعيدًا عن الدبيبة و باشاغا

كشف عضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية علي بوزريبة عن تحركات لتشكيل حكومة بعيدًا عن الدبيبة و باشاغا.

وقال بوزريبة في تصريحات صحفية، قمت بتنسيق زيارة لأكبر عدد من حكماء ومشايخ المنطقة الغربية للقاء عقيلة صالح في القبة بلغ عددهم 222 شيخًا.

وأشار بوزريبة الى ان هناك تحركات جدية من النواب ومشايخ المنطقة الغربية والشرقية لتشكيل حكومة مصغرة ذات مهام محددة تقوم بالتنسيق وتنظيم الانتخابات.

وأوضح بوزريبة ان زيارة وفد المشايخ والأعيان في هذا التوقيت جاء لدعم تحركات النواب نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية قريبة.

وقال عضو مجلس النواب أن أعيان وحكماء ومشايخ المنطقة الغربية طالبوا عقيلة بمسارعة تشكيل حكومة موحدة تنظم الانتخابات وتشرف على إجراءاتها.

وأضاف بوزريبة أن الوفد ناقش مع عقيلة والأعضاء الحاضرين ضرورة وآليات توحيد مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية قبيل الانتخابات.

وكشف عضو مجلس النواب عن ترحيب الأعيان والمشايخ بإيقاف باشاغا كونه شخصية جدلية في هذه المرحلة وربما يضغطون لإزاحة الدبيبة تمهيدًا لاختيار شخصية أخرى للحكومة الموحدة

وأكد بوزريبة أن التحركات لتشكيل حكومة موحدة أصبحت واقعًا فعليًا وبدأ التشاور بالفعل من أجل إنجاز هذا الأمر.

وقال بوزريبة كل ما يجري من اجتماعات ولقاءات داخل وخارج ليبيا يصب في هذا اتجاه تشكيل حكومة موحدة.