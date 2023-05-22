جندي في معركة الكرامة يتحدث لوكالتنا عن التحاقه بالجيش الوطني ومشاركته في المعارك القتالية كافة

أخبار ليبيا 24 – خـاص

قصةٌ جديدة من قصص الإرهاب.. يرويها أحد أبطال الجيش الوطني الذي شارك في المعارك القتالية التي خاضها الجيش الوطني منذ بدء انطلاق عملية الكرامة، حتى إعلان التحرير الشامل..

يبتدئ المُحارب البطل التعريف بنفسه قائلاً: أنا سند الكواشية الوظيفة، شرطي متطوع في الجيش الليبي.

في بداية انتشار الجماعات الإرهابية، ووسيطرتها على مفاصل الدولة، كانت الأوضاع الأمنية في عددٍ من المدن في الشرق الغربية غير مستقرة، بل ومُريبة..

ولاشكّ بأن عمليات التصفية الواسعة التي طالت رموزًا كبيرة في الشرطة والضبطا وقيادات الجيش الليبي وحتى القُضاة والنشطاء المدنيين هي من دفعتني للخروج وطلب الانضمام للجيش الليبي في حربه على الإرهاب.

ومع مرور الأيام، واتساع رقعت الإرهاب والتفجير والذبح، كان ولا بد لي أن التحق بصفوف الجيش للوطني وقتال الإرهاب؛ لذا.. تمكنت وبعد إجراء العديد من الاتصالات مع أكثر من جهة الالتحاق بالجيش الوطني، وفي نهاية المطاف جاء أحد الشباب المقاتلين في الجيش ونقلني إلى المحور الغربي لبدء القتال..

يواصل المُحارب البطل سند الكواشية الحديث لوكالة «أخبارليبيا24» شاركت في الكثير من المعارك الضارية، ضد العدو الإرهابي.. إذ شاركت منذ بداية انطلاق المعارك في معركة الكرامة وصولاً إلى تحرير كامل ربوع ليبيا من الإرهاب والتطرف.

وبالحديث عن تفاصيل إصابته، قال الكواشية لوكالتنا: لقد أُصبت في السابع والعشرين من شهر رمضان المُبارك، وذلك على إثر عنلية تقدم قمنا بها صوب العدو الغاشم.. حيثُ دخلنا إلى المحور الغربي وباشرنا التقدم حتى وصلنا إلى مصيفات المعلمين، وإذ به تخرج علينا دبابة قامت بالصقف العشوائي، وأصبت أنا في قدمي وظهري…

يُكمل الحديث لـ«أخبار ليبيا 24» عند إصابتي نقلت على الفور للمستشفى الميداني، ومن ثمّ جدى نقلي إلى مستشفى الـ1200 بمدينة بنغازي، وبعد مرور عدة أيام على تلقيّ العلاج في المستشفيات المذكورة، شعرت بتحس طفيف في حالتي، لذا قررّت أن أعاود الالتحاق بالصفوف القتالية في المحاور..

يتابع.. عند حضوري للمحاور القتالية من جديد، استغرب رفاقي عودتي لأنتي لم استكمل علاجي، ودعوني أن استكملهُ حتى أتماثل للشفاء بشكل كامل.. ولكنني لم استطع تركهم في المحاور دون أن أمدّ لهم يد العون، لذا باشرت القتال وشاركت في معارك منطقة قنفودة كاملةً حتى تحررت بالكامل.

يُكمل المحارب المغرار حديثهُ لوكالة «أخبار ليبيا24» عن المحاور القتالية وشحّ المتاع والأسلحة والذخائر.. ولكنه أكد أن هذه النواقص ليست إلا آلياتٍ استطاعوا تحقيق النصر المؤزر دون أن تكون بحوزتهم؛ وذلك بحنكتهم وشجاعتهم القتالية ونُبل قضيتهم..

وقال المحارب سند الكواشية: بعد أن أحرزنا تقدمًا واضحًا في عدد من المحاور القتالية واستطعنا هزيمة الإرهابيين المتطرفين شرّ هزيمة، وكبدناهم خسائر فادحة في الأرواح والأسلحة.. أخبرنا آمر كتيبتنا بأننا أنهينا مهمّتنا بنجاح ساحق، وعلينا أخذ قسطٍ من الراحة؛ لمواصلة القتال فيما بعد، فلدينا معارك أخرى في انتظارنا، ومن بينها معارك الحقول النفطية.

يُتابع الحديث عن المعارك التي خاضها رفقة جنود الجيش الوطني الباسل بكل فخر .. قائلاً: شاركت في تحرير «عمارات 12» رغم أنها لم تكن تتبعنا، ولكننا تحلينا بروح العمل الجماعية وكان هدفنا واضح ومشترك، ألا وهو القضاء على العناصر الإرهابية وطردها من ليبيا.

يتابع .. بعد أن أنهينا المعارك القتالية الموّكلة إلينا.. عاودنا إلى المعسكر ومكثنا هنالك فترة من الزمن للملمتِ عدتنا وصيانة سياراتنا وأسلحتنا وتجميّع الذهائر وشحن طاقتنا.. ومن ثمّ انطلقنا صوب الحقول النفطية، ومن هنا بدأت أشرس المعارك وأكثرها ضرواةً على الإطلاق.

حيثُ كانت جماعات مسلحة يقودها إبراهيم الجضران تسيطر على محطات رأس لانوف والسدرة، وهما من المواقع الرئيسية لتصدير النفط الليبي إلى الخارج

ولكن وبعد معارك كثيرة وشرسة استطعنا أخيرًا تحقيق النصر..حيثُ أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر انتهاء العمليات العسكرية في الهلال النفطي الذي بات تحت السيطرة التامة، والانتهاء من عمليات التمشيط ومطاردة فلول العدو..

يواصل حديثهُ بشغف.. عندما تمكنا من فرض سيطرتنا الكاملة على مناطق الحقول النفطية، شعرنا بالنصر والقوة، وشعرنا بالسعادة لاستعادتنا هذه النقاط الحيوية والهامة، ومن ثمّ عاودنا مرةً أخرى الذهاب إلى المعسكر للانطلاق إلى معركة أخرى..

يُكمل.. بعد أن جمّعنا قوتنا وأسلحتنا ووضعنا خططنا الاستراتيجية.. توجهنا بتعليمات من القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، إلى الجنبو الليبي لتطهيره من الإرهابيين والخوارح.. وبعد مرور حوالي 4 أشهر.. تمكنا من تحقيق النصر المؤزر وطرد فلول الإرهاب من الوطن الليبي.

https://www.youtube.com/watch?v=5MTOaJKQ3jw