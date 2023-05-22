بالصور.. ضبط طالب بحوزته كميات من المخـدرات في الزنتان

أفادت مديرية أمن الزنتان، اليوم الاثنين عن تمكن الاجهزة الأمنية من ضبط طالب بحوزته كميات من مخدر الحشيش .

ويأتي ذلك من خلال المتابعة الامنية من قبل قسم البحت الجنائي وتحري مركز شرطة الزنتان علي البلاغ الوارد من قبل بعض المدارس من تعدي على المعلمين و الطلبة وغياب تام لجهاز حرس المنشأة التعليمية وانتشار بعض الظواهر السلبية داخل المؤسسات التعليمية .

وبالتفاصيل تم ضبط طالب بحوزته كميه من المواد التي يشتبه في كونها مخدره حشيش وأتخذت الإجراءات القانونية بالخصوص واحالته إلى مكتب مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لاستكمال الإجراءات القانونية واحالته إلى النيابه العامه من حيت الاختصاص.