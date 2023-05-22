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بالصور : الزنتان .. القبض على أشخاص يمتهنون السرقة و التخفي

تم النشر منذُ 42 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

 

أعلنت مديرية أمن الزنتان، اليوم الاثنين عن تمكن الاجهزة الامنية من القاء القبض على عدد من المجرمين يمتهنون فنون في السرقة و التخفي .

وياتي ذلك من خلال المتابعة الامنية من قبل قسم البحث الجنائي واعضاء التحري لبعض قضايا سرقة منازل المواطنين وبعض مؤسسات الدولة .

وتمكن الاجهزة الأمنية من القبض علي عدد من المجرمين يمتهنون فنون في السرقة و التخفي .

وبحسب مديرية أمن الزنتان أنه من خلال جمع الاستدلال معهم اعترفو بمانسب إليهم واعترفوا به من جرائم تمس أمن المواطن .

واتخذت الإجراءات القانونية واحالتهم الي النيابة العامة من حيث الاختصاص .

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