الحكومة الليبية الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد

في أول اجتماع له بعد تكليفه برئاسة الحكومة عقد بمقر رئاسة وزراء الحكومة الليبية ببنغازي اجتماع تشاوري، برئاسة أسامة حماد وبحضور نواب الرئيس علي القطراني و سالم الزادمة وخالد الاسطى والوزراء الحكومة الليبية.

الاجتماع بحث عددًا من النقاط المدرجة على جدول اعمال المجلس من بينها مناقشة الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، إضافة إلى مناقشة الوضع المالي للوزارات التابعة للحكومة وسبل حلحلة الاشكاليات والعوائق امام تقديم خدماتها للمواطنين

وفي كلمة له خلال الاجتماع تعهد رئيس الوزراء المكلف أسامة حماد تعهد بأن الحكومة ستعمل على تقديم الخدمات العاجلة والضرورية وانها تبني سياسات تهدف الى جمع شتات الوطن.

كما طالب حماد خلال الاجتماع من وزراء الحكومة بتضافر الجهود من اجل الخروج بالبلاد من الازمة الراهنة.

هذا ودعا رئيس الحكومة الليبية المكلف في كلمة موجهة للشعب الليبي الأجهزة الرقابية إلى محاربة الفساد الإداري والمالي وتحقيق أعلى معدلات الشفافية للحفاظ على المال العام وفق القانون وفي إطار المحاسبة الحقيقة وضمن إطار السلطة القضائية المستقلة مؤكدا التزام الحكومة بما يصدر عنها.