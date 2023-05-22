اقعيم يتابع مستجدات الأوضاع الأمنية ومكافحة الجريمة والظواهر السلبية

اِجتمع وكيل وزارة الداخلية في الحكومة الليبية فرج اقعيم بمُدير أمن بنغازي ورؤساء مراكز الشُرطة والأقسام التابعة للمُديرية للاِطلاع على نتائج الأسبوع فيما يخص مُستجدات الأوضاع الأمنية كلٌ حسب نطاق اِختصاصه وتكثيف الجهُود لمكافحة الجريمة والظواهر السلبية المُنتشرة والهدامة ولإحكام الأمن في بنغازي، إستمراراً بالقضاء على أوكار المخدرات وآلية جمع السلاح والقبض على المطلوبين .

وتعهّد اقعيم بتذليل الصعوبات وتقديم كل ما يلزم من دعمٍ للأجهزة الأمنية وكافة مُكوّنات وزارة الداخلية حسب الإمكانيات المُتاحة فيما يخدم مصلحة الوطن والمواطن .