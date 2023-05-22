وزير الداخلية يبحث الترتيبات الأمنية للمنطقة الغربية

اجتمع وزير الداخلية المكلف لواء “عماد مصطفى الطرابلسي” اليوم الاثنين مع رئيس جهاز المباحث الجنائية ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية ومدير أمن طرابلس ومدير إدارة الشؤون القانونية ورئيس مكتب الشؤون السرية بمكتب الوزير.
وتناول الاجتماع مناقشة الترتيبات الأمنية لتأمين المنطقة الغربية وآلية التعاون والتنسيق بين كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية بما يضمن تعزيز الأمن وفرض السيطرة الأمنية داخل المناطق الغربية.
كما استعرض خلال الاجتماع الوضع الأمني داخل المنطقة الغربية واتخاذ التدابير والخطط الأمنية للمحافظة على أمن واستقرار وسلامة المواطنين وتعزيز التواجد الأمنية بما يضمن تحقيق مستهدفات الخطة الأمنية.
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