سبها .. القبض على مطلوب بواقعة مخـلـة عقب هروبه من بنغازي

أعلنت مديرية أمن سبها، عن تمكن دورية لشرطة النجدة من ضبط مطلوب لمركز شرطة سيدي خليفة في بنغازي .

وبناء علي برقية القبض الصادرة من مركز شرطة سيدي خليفة بنغازي إلى مركز شرطة سبها المدينة بضبط شخص مطلوب على واقعة (مواقعه بالقوة لواط) والجاني هرب إلى مدينة سبها .

وبنفس يوم صدور البرقية مباشرة قام رئيس المركز بتكليف وحدة التحري بجمع المعلومات عنه عندها وردت معلومه انه موجود بمحطة وقود بطريق حجارة .

وعلى الفور تم الإتصال بدورية الشرطة النجدة التى تتمركز بالقرب من المحطه وتم ضبط الجانى من قبل الدورية وتم تسليمه للمركز ومنها تم تسليمه الى مركز شرطة سيدي خليفة بنغازى.