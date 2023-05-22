سبها .. القبض على مطلوب بواقعة مخـلـة عقب هروبه من بنغازي

أعلنت مديرية أمن سبها، عن تمكن دورية لشرطة النجدة من ضبط مطلوب لمركز شرطة سيدي خليفة في بنغازي .
وبناء علي برقية القبض الصادرة من مركز شرطة سيدي خليفة بنغازي إلى مركز شرطة سبها المدينة بضبط شخص مطلوب على واقعة (مواقعه بالقوة لواط) والجاني هرب إلى مدينة سبها .
وبنفس يوم صدور البرقية مباشرة قام رئيس المركز بتكليف وحدة التحري بجمع المعلومات عنه عندها وردت معلومه انه موجود بمحطة وقود بطريق حجارة .
وعلى الفور تم الإتصال بدورية الشرطة النجدة التى تتمركز بالقرب من المحطه وتم ضبط الجانى من قبل الدورية وتم تسليمه للمركز ومنها تم تسليمه الى مركز شرطة سيدي خليفة بنغازى.
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